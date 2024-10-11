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Позиции президента Украины Владимира Зеленского оказались ослаблены из-за успешного наступления России на Донбассе и провала операции ВСУ в Курской области, поэтому он стал более открытым для диалога и мирных переговоров с российской стороной. Об этом сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на газету The Washington Post (WP), которой поступила информация от западных дипломатов.

Издание напомнило, что еще недавно Зеленский настаивал на прекращении конфликта на условиях Киева. Однако теперь он стал более открыт к диалогу из-за того, что за последний год позиции украинского президента ослабли. Это ощутили и западные дипломаты.

По данным газеты, это связано с тем, что Россия усилила свои позиции в зоне СВО. Так, российские военные освободили уже более 20% территории, поэтому Москва не планирует идти на какие-либо уступки в этом вопросе.

Кроме того, из-за активного наступления ВС РФ на поле боя западные аналитики прогнозируют новые территориальные потери ВСУ в ближайшие месяцы.

Ранее западные СМИ сообщали, что Зеленский выразил желание завершить конфликт на Украине в 2025 году. В ближайшие 3 месяца, по его задумке, у сторон есть шанс продвинуться к "миру и прочной стабильности".

Однако пока Москва не получала никаких сигналов о готовности Киева к прекращению огня, о чем сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.