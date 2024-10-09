Reuters: Зеленский рассчитывает закончить военный конфликт в 2025 году

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Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает закончить военный конфликт с Россией уже в следующем году, пишет агентство Reuters.

По его словам, в ближайшие три месяца у сторон есть шанс продвинуться к миру и прочной стабильности.

"Ситуация на поле боя создает возможность сделать этот выбор – выбор решительных действий по прекращению войны не позднее 2025 года", – подчеркнул украинский лидер.

Кроме того, он напомнил, что в ноябре Киев подготовит "формулу мира", которую вынесут на обсуждение второго "саммита мира".

Зеленский анонсировал второй мирный саммит по Украине в июне. Он подчеркнул, что некоторые страны уже хотят принять конференцию – Киев начал переговоры с этими государствами. Зеленский также заявил, что рассматривает возможность участия России во второй мирной конференции по Украине.

При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не планирует участвовать в "саммитах мира" по Украине. По словам дипломата, там собираются представить "формулу Зеленского" в качестве безальтернативной основы решения конфликта и тем самым добиться ее поддержки.

Однако в начале октября советник главы офиса Зеленского Дарья Заривная сообщила об отмене саммита в ноябре.