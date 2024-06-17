Нарышкин: отказ Киева от инициативы Путина ужесточит условия заключения мира

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Если Украина откажется от выдвинутого Владимиром Путиным предложения по мирному урегулированию конфликта, то следующие условия заключения мира для Киева станут более сложными и более жесткими, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин в беседе с ТАСС.

Также Нарышкин заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон слышит предупреждения Москвы по поводу отправки войск на Украину. Он добавил, что дискуссия по этому поводу уже была среди западных стран.

"Продолжается, в том числе и во Франции. Есть и за, и против. Нам представляется, тех, кто против, – больше", – заключил директор СВР.

Ранее президент РФ озвучил условия для начала переговоров по ситуации на Украине. В частности, вооруженные силы киевского режима должны покинуть новые территории России – ЛНР, ДНР, Херсонскую и Запорожскую области.

Также одним из условий является отказ Украины от вступления в НАТО. Как объяснил постпред РФ при ООН Василий Небензя, Москве нужно четкое подтверждение внеблокового статуса Украины и признание реалий на земле.

