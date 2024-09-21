Захарова: представители РФ не будут участвовать в "саммитах мира" по Украине

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Россия не планирует участвовать в "саммитах мира" по Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление украинского президента Владимира Зеленского об организации второго "саммита мира".

"Представители России ни в каких встречах в рамках "бюргенштокского процесса" не участвовали и участвовать не собираются. Сам этот процесс ничего общего с урегулированием не имеет", – сказала Захарова.

По словам дипломата, так называемый саммит собирается представить "формулу Зеленского" в качестве безальтернативной основы решения конфликта и тем самым добиться ее поддержки. При этом, подчеркнула Захарова, Россия не отказывается от политико-дипломатического урегулирования кризиса.

"Но мы не отказываемся от политико-дипломатического урегулирования кризиса, готовы к обсуждению действительно серьезных предложений, учитывающих ситуацию "на земле", складывающиеся геополитические реалии и сформулированную 14 июня Владимиром Путиным соответствующую инициативу", – пояснила представитель МИД России.

Ранее Зеленский заявил о подготовке переговоров с Россией. По его словам, Украина работает над планом, который станет "стартом и фундаментом" для переговорного процесса в любом формате.

По словам главы киевского режима, к настоящему моменту завершена подготовка трех пунктов этого плана.