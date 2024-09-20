Зеленский заявил, что собирается завершить конфликт с Россией в 2024 году

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что собирается "поставить точку" в конфликте с Россией в 2024 году. Об этом сообщает "Московский комсомолец", ссылаясь на заявление лидера страны на брифинге в Киеве.

"Мы заинтересованы в мире: мы должны максимально усилить Украину, чтобы уже в этом году организовать второй саммит, который сможет поставить точку в этом конфликте", – указал он и добавил, что точка "никогда не станет троеточием".

При этом Зеленский заявил, что Украина уже живет по "плану Б", так как президент США Джо Байден пока не ответил поддержкой на "план победы" Киева. Такое высказывание политик сделал в ответ на вопрос, что будет, если Штаты откажут Украине в поддержке плана. Но если западные союзники примут предложения, то план сработает, подчеркнул Зеленский.

При этом, как сообщает телеканал "360", офис президента Украины объявил о начале подготовки к неким выборам, которые должны состояться впервые с июля 2019 года. О каких именно выборах шла речь в ходе встречи Зеленского и руководителей региональных отделений партии "Слуга народа", не уточняется.

До этого Зеленский заявил о полной готовности "плана победы". При этом председатель думского комитета по международным делам Алексей Чепа уверен в том, что план президента Украины не может быть реализован, так как это предполагает безграничную военную и финансовую помощь Киеву.

