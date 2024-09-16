16 сентября, 11:42Политика
Фото: ТАСС/24th Mechanised Brigade/AP/Oleg Petrasiuk
Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут устроить переворот в случае мирной сделки с Россией, сообщает "Радио 1" со ссылкой на The Washington Post.
В материале издания говорится, что в рядах ВСУ не поддерживается мирная инициатива по завершению конфликта. При этом украинский солдат рассказал, что переворот может произойти из-за поддержки данной идеи тех, кто живет в не затронутых боевыми действиями городах.
Ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил о необходимости диалога с Россией для завершения конфликта на Украине. Швейцария также продолжает вести работу над привлечением РФ к обсуждению в рамках мирной конференции по Украине. В МИД страны заявили, что мирный процесс возможен только при участии Москвы.
Между тем Россия будет готова говорить о возможном месте проведения встречи по урегулированию конфликта тогда, когда поймет, о чем там пойдет разговор, отмечал глава МИД России Сергей Лавров. Министр подчеркивал, что такая встреча будет возможна, если Москва увидит серьезную готовность защищать права человека.
Песков заявил, что пока нет платформы для урегулирования ситуации на Украине