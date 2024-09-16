Фото: ТАСС/24th Mechanised Brigade/AP/Oleg Petrasiuk

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут устроить переворот в случае мирной сделки с Россией, сообщает "Радио 1" со ссылкой на The Washington Post.

В материале издания говорится, что в рядах ВСУ не поддерживается мирная инициатива по завершению конфликта. При этом украинский солдат рассказал, что переворот может произойти из-за поддержки данной идеи тех, кто живет в не затронутых боевыми действиями городах.

Ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил о необходимости диалога с Россией для завершения конфликта на Украине. Швейцария также продолжает вести работу над привлечением РФ к обсуждению в рамках мирной конференции по Украине. В МИД страны заявили, что мирный процесс возможен только при участии Москвы.

Между тем Россия будет готова говорить о возможном месте проведения встречи по урегулированию конфликта тогда, когда поймет, о чем там пойдет разговор, отмечал глава МИД России Сергей Лавров. Министр подчеркивал, что такая встреча будет возможна, если Москва увидит серьезную готовность защищать права человека.