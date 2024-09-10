МИД Швейцарии планирует привлечь РФ к обсуждению на саммите мира по Украине

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Швейцария продолжает вести работу над привлечением РФ к обсуждению в рамках мирной конференции по Украине. В МИД страны убеждены, что мирный процесс возможен только при участии Москвы, сообщает РБК со ссылкой на швейцарское ведомство.

Представитель пресс-службы МИД Йонас Монтани добавил, что глава швейцарского министерства Иньяцио Кассис встречался с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в июле в Нью-Йорке во время Генассамблеи ООН. Кроме того, Монтани планирует в ближайшее время провести переговоры с индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром.

"Для Швейцарии, а также еще для 94 государств и международных организаций, поддержавших коммюнике по итогам саммита в Бюргенштоке, крайне важно, чтобы любое предложение по завершению военных действий основывалось на Уставе ООН и его основных принципах", – добавил Монтани.

Украинский лидер Владимир Зеленский заявлял ранее, что и он, и весь мир хотят видеть Россию на следующей конференции по разрешению конфликта на Украине.

По его словам, представители России обязаны присутствовать на втором саммите мира, поскольку без Москвы закончить конфликт дипломатическими средствами будет крайне сложно.

Лавров, в свою очередь, отметил, что РФ будет готова говорить о возможном месте проведения встречи по урегулированию конфликта тогда, когда поймет, о чем там пойдет разговор. Министр подчеркнул, что такая встреча будет возможна, если Москва увидит серьезную готовность защищать права человека.

Он также добавил, что Запад не хочет договариваться "по-честному" и старается делать все для нанесения России стратегического поражения на поле боя.