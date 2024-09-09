Нуланд косвенно признала, что США сорвали переговоры Москвы и Киева

Фото: ТАСС/EPA/Sarahbeth Maney

Бывший заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд раскрыла подробности вмешательства в переговоры Москвы и Киева, передает РИА Новости.

Она косвенно признала, что Украина не заключила стамбульских договоренностей из-за консультаций с американцами и британцами.

"На самом деле мы были не очень осведомлены о деталях сделки... Однако на одной из поздних стадий (переговоров. – Прим.ред.) украинцы начали просить совета по поводу того, куда это все приведет", – сказала Нуланд в интервью Михаилу Зыгарю (признан в РФ иноагентом).

По словам Нуланд, США было понятно, что главное условие было невыгодно Киеву, так как якобы состояло в "нейтрализации Украины" в военном плане.

"Люди внутри Украины и за ее пределами начали задавать вопросы по поводу того, является ли сделка хорошей, и именно в этот момент все развалилось", – пояснила она.

Между тем канцлер ФРГ Олаф Шольц ранее заявил, что настал момент для урегулирования конфликта, еще раз выступив за участие Москвы в новом саммите. В ответ на это официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что реальных предпосылок для мирного урегулирования ситуации на Украине пока не видно.

В свою очередь, член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик назвал слова Шольца о переговорах с РФ уловкой. Западные страны не хотят переговоров, а хотят уступок РФ в плане Украины, указал депутат.