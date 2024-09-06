Шеф Пентагона Остин: конфликт на Украине будет урегулирован за столом переговоров

Фото: 123RF/jeremyarnica

Конфликт на Украине будет урегулирован за столом переговоров. Тем не менее в настоящий период тяжело спрогнозировать, когда именно это произойдет, заявил министр обороны США Ллойд Остин.

Глава Пентагона высказался об этом в ходе пресс-конференции, которая состоялась на военной базе Рамштайн в Германии по итогам прошедшего там заседания группы по координации поставок оружия Украине, созданной западными государствами, сообщает ТАСС.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что представители России обязаны присутствовать на втором "саммите мира". По его словам, без Москвы закончить конфликт дипломатическими средствами будет крайне сложно.

Однако ранее СМИ утверждали, что Зеленский хочет получить от Москвы отказ от участия в переговорах, чтобы обвинить российские власти в их срыве.

В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что вторая мирная конференция по Украине содержит неприемлемые подходы для России и многих других государств, заинтересованных в урегулировании конфликта.

