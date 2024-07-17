Лавров заявил, что второй саммит по Украине содержит неприемлемые для РФ подходы

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Вторая мирная конференция по Украине содержит неприемлемые подходы для России и многих других государств, заинтересованных в урегулировании конфликта, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в ООН по итогам участия в заседаниях Совбеза.

По словам Лаврова, российская сторона неоднократно комментировала то, что не была приглашена на первый "мирный саммит" в Швейцарию. Вторая конференция является органичным продолжением процесса, начатого почти год назад в Копенгагене, приводит слова министра ТАСС.

Лавров уточнил, что позднее было несколько встреч, получивших название "копенгагенский формат". Каждый раз западные коллеги и киевский режим старались "различными уловками" и обещаниями привлечь как можно больше стран к участию в этих мероприятиях, утверждает глава МИД РФ.

Вспоминая свою встречу с швейцарским коллегой Иньяцио Кассисом в январе 2024 года на Всемирном экономическом саммите в Давосе, Лавров отметил, что еще тогда Кассис предупредил его о будущем "мирном саммите".

"Но, как вы знаете, саммит не получился. Получилась "мирная конференция", и в ней действительно участвовало несколько глав государств, но подавляющее большинство из тех, кто в итоге приехал, были представлены на более низком уровне", – заверил Лавров.

В свою очередь, Кассис тогда обратил внимание министра на то, что, выступая ранее перед журналистами, он подчеркнул невозможность "достичь договоренностей" без участия РФ. Лавров спросил у главы швейцарского МИД зачем в таком случае проводили конференцию, но ответа не последовало.

Саммит по Украине проходил с 15 по 16 июня в Бюргенштоке. Члены БРИКС отказались подписывать итоговую декларацию. В их числе Армения, Бахрейн, Бразилия, Святой престол, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Словакия, Южная Африка, Таиланд и ОАЭ.