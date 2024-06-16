Фото: Pascal Lauener/FDFA/POOL/Anadolu via Getty Images

Итоговый документ саммита по Украине в Швейцарии поддержали 80 стран. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на публикацию организаторов конференции.

Члены БРИКС, в свою очередь, отказались подписывать итоговую декларацию. В их числе Армения, Бахрейн, Бразилия, Святой престол, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Словакия, Южная Африка, Таиланд и ОАЭ.

Президент Швейцарии Виола Амхерд обратила внимание, что участникам встречи не удалось достичь полного единства. Однако, по ее мнению, "гораздо более важным было понимание, что путь к миру на Украине должен базироваться на международном праве и Уставе ООН".

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что России передадут план действий по итогу саммита в Швейцарии. Затем вопрос об окончательном прекращении конфликта будет решаться в рамках второй конференции, объяснил он.

До этого Владимир Путин обозначил условия РФ, которые необходимы для начала переговорного процесса. Так, войска ВСУ должны покинуть территории ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Кроме того, Украина должна официально уведомить Россию, что не будет вступать в НАТО.

Что касается конференции в Швейцарии, российский лидер уверен, что там все сводится к демагогии и новым обвинениям в отношении РФ.

