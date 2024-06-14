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14 июня, 14:45

Политика

Путин заявил, что на саммите по Украине в Швейцарии все сведут к демагогии

Фото: 123RF/promesaartstudio

Мирный саммит по Украине в Швейцарии, который пройдет с 15 по 16 июня, сведут к демагогии и новым обвинениям России. Об этом на встрече с руководством МИД РФ заявил Владимир Путин.

Он считает, что фундаментальные вопросы, лежащие в основе существующего кризиса международной безопасности и стабильности, подлинные корни украинского конфликта на конференции обсуждать не будут. Мероприятие представляет собой еще одну уловку, чтобы "пустить дискуссию по ложному следу" и обозначить видимость легитимности украинских властей, сказал президент РФ. По его словам, организаторы встречи в Швейцарии намерены отвлечь всеобщее внимание, поменять местами причину и следствие украинского кризиса.

Более того, Путин назвал предстоящую конференцию по Украине не переговорами, а стремлением групп стран продавливать свою линию и решать вопросы, которые, по его мнению, прямо затрагивают интересы и безопасность России. Глава государства подчеркнул, что без участия РФ, без честного и ответственного диалога выйти на мирное решение по Украине и в целом по глобальной и европейской безопасности невозможно.

"Пока же Запад игнорирует наши интересы, запрещая Киеву вести переговоры, и все время лицемерно призывает нас к каким-то переговорам", – добавил российский лидер.

Ранее Путин сообщил, что последствия украинского конфликта отражаются на всем мировом сообществе и сейчас напряжение нарастает по всей планете. С его слов, украинский кризис – следствие западного и европейского развития конца ХХ – начала XXI века, а также долгой агрессивной западной политики. Если бы конфликт произошел между двумя государствами, то они нашли бы способ его разрешения, объяснил президент.

Владимир Путин назвал условия для переговоров по Украине

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