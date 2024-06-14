Путин заявил, что последствия украинского кризиса отзываются по всему миру

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Последствия украинского конфликта сказываются на всем мировом сообществе, в настоящее время напряжение нарастает по всей планете. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с руководителями российского МИД.

В своей речи российский лидер указал на взаимосвязанность и взаимозависимость всего международного пространства, которое наблюдается постоянно.

"Проблемы дефицита безопасности и взаимного доверия относятся ведь не только к Евразийскому континенту", – подчеркнул глава государства.

Путин добавил, что украинский кризис является следствием западного и европейского развития конца XX – начала XXI века и агрессивной политики, которую Запад ведет на протяжении долгого времени. По его словам, если бы конфликт произошел из-за каких-то проблем между двумя странами, то они смогли бы найти способ, как разрешить их.

"Украинский кризис не конфликт двух государств и не двух народов. Русских и украинцев объединяют общие история и культура, духовные ценности", – сообщает телеканал "360" со ссылкой на заявления президента РФ.

Ранее в ходе встречи с руководителями МИД РФ Путин назвал условия для переговоров с Украиной. По его словам, украинские войска должны быть выведены с территорий ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Только после этого российская сторона будет готова начать переговоры по мирному урегулированию конфликта, уточнил он.

Еще одно условие для возобновления переговорного процесса – это официальное уведомление о том, что Украина не будет присоединяться к Североатлантическому альянсу, добавил президент. Если это будет выполнено, незамедлительно последует приказ прекратить огонь, заверил Путин.

