Зеленский заявил, что США поставят Украине "эскадрильи истребителей"

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США поставят Киеву новые зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot, а также "эскадрильи истребителей", куда войдут F-16 и прочие самолеты. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на слова Зеленского.

Он добавил, что подписанное с Вашингтоном соглашение предусматривает поставки и других необходимых ВСУ видов вооружений, а также их совместное производство.

13 июня Соединенные Штаты и Украина подписали соглашение о гарантиях безопасности. Документ был подписан президентом США Джо Байденом и Владимиром Зеленским после встречи в Италии. Таким образом, Штаты стали 16-й страной, подписавшей подобный документ с Украиной.

Позже Байден подчеркнул, что США в рамках соглашения с Киевом о гарантиях безопасности не будут отправлять свои войска на Украину.

