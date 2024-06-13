Песков заявил, что обязательные поставки оружия НАТО Украине ничего не изменят

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Предложение генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга сделать поставки оружия Киеву обязательными для стран-членов, даже если оно будет принято, ничего не изменит. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Политик отметил, что НАТО уже поставляет Украине оружие. Поставки, по его словам, идут регулярно. Однако Москва знает, что "в Альянсе есть некоторые страны, которые заявляли о своем нежелании" участвовать в обязательной помощи Киеву, подчеркнул Песков.

Ранее украинский военнопленный Александр Журавель с позывным Манюня сообщил, что вооружение и припасы, выделяемые западными странами, не доходят до ВСУ. Он указал, что, несмотря на официальное объявление о выделении помощи, украинские артиллеристы выпускают всего по 1–2 снаряда.

До этого Владимир Путин сказал, что РФ имеет право поставлять оружие в регионы, откуда будут наноситься удары по чувствительным объектам стран, поставляющих Киеву вооружение. Ответ России на поставки Украине оружия может быть ассиметричным, предупредил российский президент.