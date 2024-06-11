WP: США сняли запрет на поставки оружия украинскому батальону "Азов"

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Власти США сняли запрет на поставки оружия украинскому националистическому батальону "Азов" (запрещенная в России террористическая и экстремистская организация). Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на Госдеп США.

Как заявили в ведомстве, украинский батальон прошел проверку на соответствие критериям закона Лихи. Данный закон запрещает оказание военной помощи США иностранным подразделениям, которые были уличены в тяжких нарушениях прав человека.

В октябре прошлого года министерство образования и науки РФ отнесло батальон "Азов" и легион "Свобода России" (террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории РФ) к наиболее опасным для нынешней молодежи.

До этого подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что бойцы националистического подразделения "Азов" расстреляли троих украинских военнослужащих под Кременной.