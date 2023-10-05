В ЛНР заявили, что бойцы "Азова" расстреляли военных ВСУ под Кременной

Фото: ТАСС/AP/Kirsty Wigglesworth

Бойцы националистического подразделения "Азов" (запрещенная в России террористическая и экстремистская организация) расстреляли троих украинских военнослужащих под Кременной. Об этом заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.

"В ходе аэроразведки кременского участка в районе населенного пункта Дроновка (ДНР) обнаружен пикап украинских боевиков с нанесенной символикой террористической организации "Азов", в кузове которого находились трое военнослужащих в украинской форме", – цитирует его РИА Новости.

Со слов Марочко, автомобиль сделал остановку около реки Северский Донец, после чего два боевика вытолкали из него украинских военнослужащих и расстреляли их. Тела убитых "азовцы" сбросили в реку, заявил он.

Турция ранее вернула Украине пять командиров нацбатальона "Азов". В августе они вновь начали участвовать в боевых действиях на территории страны.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя подобное обстоятельство, заявил, что таким образом Анкара и Киев нарушили договоренности.



Военные РФ уничтожили опорный пункт ВСУ на краснолиманском направлении