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Командир украинской бригады "Азов" (запрещенная в России террористическая и экстремистская организация) Денис Прокопенко вновь возглавил свое подразделение. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на слова министра внутренних дел Украины Игоря Клименко.

Прокопенко в мае прошлого года сдался в плен при боях за Мариуполь. Позже он был возвращен Киеву Турцией. Клименко рассказал, что на данный момент командир отвечает за подготовку личного состава.

"Он полностью интегрирован в процесс. Входит в курс дел, наверстывает то время, пока его не было", – поделился украинский чиновник.

В августе стало известно, что бойцы батальона "Азов" начали вновь участвовать в боях на Украине.



До этого Турция вернула Украине пять командиров нацбатальона. Комментируя ситуацию, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что Анкара и Киев таким образом нарушили договоренности.

Песков обвинил Турцию и Украину в нарушении условий возвращения командиров "Азова"