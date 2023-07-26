Сторонника украинского нацполка "Азов" задержали в Хакасии

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Сотрудники ФСБ задержали в Хакасии сторонника украинских националистических организаций, который пропагандировал деятельность нацполка "Азов" (запрещен в РФ и признан террористической организацией). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ по региону.

"Задержан житель Абакана, 2005 года рождения, являющийся членом националистической организации "Этническое национальное объединение" (штаб расположен в Киеве). В целях привлечения новых сторонников в <...> "Азов" <…> распространяло материалы, направленные на пропаганду и оправдание деятельности указанной запрещенной структуры", – говорится в уведомлении.

Как уточнили в ФСБ, подозреваемый распространял пропагандистские материалы через мессенджер Telegram в период с декабря 2022 года по январь 2023 года.

Против задержанного возбудили уголовное дело по части 2 статьи 205.2 Уголовного кодекса РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма"). Жителю Абакана грозит до семи лет лишения свободы или штраф до миллиона рублей.

В данный момент следствие устанавливает обстоятельства преступления.

Ранее ФСБ пресекла деятельность пособников террористов в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края.

Ячейка состояла из уроженцев государств Центральной Азии, которые оказывали поддержку террористам в Сирии. Речь идет о международной террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам" (запрещенная в РФ террористическая организация).

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