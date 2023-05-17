ФСБ задержала четырех пособников боевиков террористической организации в Сирии

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Сотрудники ФСБ задержали четверых пособников боевиков террористической организации в Сирии. Злоумышленники собирали для них деньги в России, передает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ведомства.

Речь идет о международной террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам" (запрещенная в РФ террористическая организация). Злоумышленников задержали на территории Забайкальского края, Ямало-Ненецкого автономного округа и Республики Дагестан.

В ФСБ рассказали, что подозреваемые получили инструкции от террористов и по ней переводили денежные средства на счета боевиков для приобретения последними вооружения, транспортных средств, амуниции. Кроме того, деньги планировалось пустить для пропаганды терроризма. Были возбуждены уголовные дела по статье "Содействие террористической деятельности".

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала сторонника ИГ ("Исламское государство", запрещенная в РФ террористическая организация) в Ставропольском крае. В ведомстве рассказали, что он планировал теракт в Минеральных Водах. Помимо этого, правоохранители предовратили деятельность одного из главарей ИГ, планировавшего теракты в Москве и Новосибирске.