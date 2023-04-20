ФСБ задержала сторонника ИГ, который готовил теракт в Ставропольском крае

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ФСБ задержала сторонника запрещенной на территории РФ террористической группировки "Исламское государство" (ИГ), который намеревался совершить теракт в Минеральных Водах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

В ведомстве отметили, что мужчину задержали в Ставропольском крае. Он планировал совершить террористический акт на одном из объектов массового пребывания людей согласно указаниям зарубежных эмиссаров МТО.

Ранее сотрудники ФСБ задержали одного из главарей ИГ, который планировал совершить теракты в Москве и Новосибирске. По данным правоохранителей, мужчина создал террористическую ячейку для осуществления в РФ терактов с применением самодельных взрывных устройств на территориях с большим скоплением людей.

До этого ведомству удалось предотвратить совершение теракта двумя боевиками ИГ на предприятии химпрома в Калужской области. В спецслужбе заявили, что террористы оказали вооруженное сопротивление при попытке задержания. В ответ они были ликвидированы.

