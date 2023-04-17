ФСБ пресекла деятельность одного из главарей ИГ, планировавшего теракты в РФ

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Сотрудники ФСБ пресекли деятельность одного из главарей ИГ ("Исламское государство", запрещенная в РФ террористическая организация), который планировал теракты в Москве и Новосибирске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ведомства по столичному региону.

"Пресечена противоправная деятельность одного из главарей международной террористической организации "Исламское государство" гражданина Республики Таджикистан Назарова Т. М. 1989 года рождения", – рассказали в ФСБ.

По данным правоохранителей, мужчина создал террористическую ячейку для осуществления в России терактов с применением самодельных взрывных устройств. Их планировалось осуществить в местах массового скопления людей, в том числе на железнодорожных объектах.

Ранее ФСБ предотвратила теракт, который два последователя ИГ планировали на предприятии химпрома в Калужской области. При задержании террористы оказали вооруженное сопротивление, в итоге их ликвидировали. По факту было возбуждено уголовное дело о приготовлении к террористическому акту.



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