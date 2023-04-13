В СБ заявили о причастности англосаксов к распространению на Кавказе призывов к терактам

Фото: ТАСС/Павел Бедняков

Англосаксы и их пособники стоят за распространением на Северном Кавказе призывов к массовым беспорядкам и терактам. Таким мнением в ходе собрания по безопасности в Северо-Кавказском федеральном округе поделился секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

Он напомнил, что российская сторона уже видела использование подобных методик и помнит, что пришлось пережить жителям Северного Кавказа, когда западные государства спровоцировали на российской территории противостояние с использованием международных террористических группировок.

"Тогда нам удалось, при активном участии жителей Кавказа, решительно пресечь преступную деятельность, представляющую угрозу территориальной целостности России, и обеспечить мирную жизнь", – цитирует Патрушева ТАСС.

В ходе совещания он также отметил, что в регионах СКФО продолжаются попытки внедрить в сознание людей возможность применения норм шариата вместо светских законов. По словам Патрушева, в этой области замечены движения в сторону вытеснения традиционного ислама его радикальными течениями, формирования новых салафитских групп.



Силовики на Урале и Северном Кавказе ликвидировали запрещенную в РФ группировку

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!