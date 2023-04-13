17:01Политика
В СБ заявили о причастности англосаксов к распространению на Кавказе призывов к терактам
Фото: ТАСС/Павел Бедняков
Англосаксы и их пособники стоят за распространением на Северном Кавказе призывов к массовым беспорядкам и терактам. Таким мнением в ходе собрания по безопасности в Северо-Кавказском федеральном округе поделился секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.
Он напомнил, что российская сторона уже видела использование подобных методик и помнит, что пришлось пережить жителям Северного Кавказа, когда западные государства спровоцировали на российской территории противостояние с использованием международных террористических группировок.
"Тогда нам удалось, при активном участии жителей Кавказа, решительно пресечь преступную деятельность, представляющую угрозу территориальной целостности России, и обеспечить мирную жизнь", – цитирует Патрушева ТАСС.
В ходе совещания он также отметил, что в регионах СКФО продолжаются попытки внедрить в сознание людей возможность применения норм шариата вместо светских законов. По словам Патрушева, в этой области замечены движения в сторону вытеснения традиционного ислама его радикальными течениями, формирования новых салафитских групп.
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