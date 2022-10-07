ФСБ РФ пресекла теракт на объекте транспорта в Ставрополе

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В Ставрополе предотвращен террористический акт на объекте транспорта, готовившийся членами ячейки запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство", сообщили ТАСС в ЦОС ФСБ.

"Федеральной службой безопасности в результате проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий на территории Ставропольского края вскрыта и пресечена деятельность законспирированной ячейки сторонников запрещенной в России международной террористической организации ИГ", – отметили в ведомстве.

В спецслужбе добавили, что входившими в ячейку россиянами готовилось совершение теракта по указанию зарубежных эмиссаров "Исламского государства".

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали вербовщика запрещенной в России террористической организации "Исламское государство", который вел пропаганду радикального ислама среди уроженцев Центральной Азии в Москве и Воронеже.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ "Содействие террористической деятельности". Суд вынес решение о его аресте, фигуранту предъявлено обвинение.



ФСБ задержала вербовщика террористической группировки в Москве

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