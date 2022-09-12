ФСБ РФ пресекла теракты против властей Херсонской области и правительства Крыма

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В отношении властей Херсонской области и членов правительства Крыма была предотвращена серия террористических актов, заявили в ФСБ России.

"В ходе проведения оперативной игры пресечена попытка совершения Службой безопасности Украины серии диверсионно-террористических актов в отношении должностных лиц военно-гражданской администрации Херсонской области Украины и членов правительства Республики Крым", – сообщили РИА Новости в ЦОС ФСБ.

По данным ведомства, был установлен руководивший деятельностью завербованных им лиц сотрудник украинских спецслужб.

Также была получена информация о проводимой иностранной спецслужбой операции, задержаны исполнители и их пособники. Кроме того, ФСБ изъяла средства совершения преступлений и установила каналы связи и способы финансирования.

Ранее сообщалось, что УФСБ по Москве и Московской области заявило о задержании жителя столицы, намеревавшегося вступить в признанную экстремистской и запрещенной в России организацию "Правый сектор".

Как добавили в ведомстве, совместно со столичным ГУ МВД было установлено, что москвич собирался уехать на Украину для участия в боевых действиях против российских военнослужащих.

