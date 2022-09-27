ФСБ задержала вербовщика ИГ, действовавшего в Москве и Воронеже

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Сотрудники ФСБ задержали вербовщика запрещенной в России террористической организации "Исламское государство", который вел пропаганду радикального ислама среди уроженцев Центральной Азии в Москве и Воронеже. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

"ФСБ РФ во взаимодействии с Росгвардией в Московском регионе задержан сторонник радикального ислама, осуществлявший вовлечение мусульман в деятельность запрещенной в РФ международной террористической организации ИГИЛ (прежнее название ИГ. – Прим. ред.)", – говорится в сообщении.

Отмечается, что 24-летний гражданин одного из государств Средней Азии пропагандировал экстремистскую идеологию в местах трудовой деятельности иммигрантов в Москве и Воронеже с активным использованием мессенджеров и социальных сетей. По данным ФСБ, мужчина распространял пропагандистские материалы о действиях боевиков в странах Ближнего Востока.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ "Содействие террористической деятельности". Суд вынес решение о его аресте, фигуранту предъявлено обвинение.

Ранее в ЦОС ФСБ сообщили, что в ходе проведения оперативной игры была пресечена попытка совершения СБУ серии диверсионно-террористических актов в отношении должностных лиц военно-гражданской администрации Херсонской области Украины и членов правительства Крыма.