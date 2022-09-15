Около 400 боевиков ИГ переброшены на север Афганистана для организации терактов – ОДКБ

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Порядка 400 боевиков запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство" прибыли в северные провинции Афганистана для организации терактов и подготовки нападений, заявил начальник объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров. Об этом сообщает РИА Новости.

"Зафиксирована переброска в северные провинции Афганистана <...> около 400 бойцов "Исламского государства" с целью совершения терактов и нападения на гражданские и военные объекты", – сказал он.

5 сентября на улице Дар-уль-Аман недалеко от здания дипведомства РФ в афганской столице произошел теракт. По некоторым данным, в результате инцидента пострадали не менее 25 человек.

Позднее в МИД РФ сообщили, что при взрыве скончались два сотрудника российского посольства. В СК РФ затем уточнили, что ими оказались охранник и второй секретарь, а позже выяснилось, что один из погибших – военнослужащий пограничного отряда ФСБ РФ.

Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в России террористическая организация "Исламское государство".

