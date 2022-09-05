Взрыв прогремел недалеко от посольства РФ в Кабуле – СМИ

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Взрыв прогремел в районе посольства РФ в столице Афганистана Кабуле. Об этом сообщает агентство Aamaj News со ссылкой на источники.

По их данным, взрыв произошел на улице Дар-уль-Аман недалеко от здания российской дипмиссии. Силовые ведомства Афганистана пока не давали официальных комментариев в связи с инцидентом.

Агентство Reuters со ссылкой на полицию сообщает, что подрыв совершил террорист-смертник.

Ранее 30 человек погибли и 80 пострадали в результате взрыва в мечети в афганском городе Мазари-Шариф. Это произошло, когда верующие совершали намаз.

До этого взрыв произошел в мечети в провинции Кундуз на севере Афганистана. Пострадали не менее 30 человек.

