США не могут стереть вину за беды Афганистана – посол РФ

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Соединенные Штаты ушли из Афганистана, однако теперь они не способны избавиться от вины за беды государства. Такое мнение выразил российский посол Дмитрий Жирнов в интервью РИА Новости.

"Американцы унесли ноги. Но в головах простых афганцев они не могут стереть свою вину за беды Афганистана. Они должны платить за битые горшки. Эту мысль неоднократно проводил наш президент Владимир Владимирович Путин", – отметил Жирнов.

Ранее в посольстве РФ назвали неприемлемым удержание США принадлежащих Кабулу финансовых средств. В дипведомстве отмечали, что население Афганистана переживает социально-экономический кризис, а действия Вашингтона усугубляют страдания афганцев и провоцируют крупнейшую гуманитарную катастрофу в стране.

15 августа 2021 года талибы (движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в РФ) объявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана. В этот же день президент республики Ашраф Гани сложил свои полномочия и покинул страну.

