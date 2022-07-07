Байден заявил конгрессу о намерении лишить Афганистан статуса союзника США вне НАТО

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Фото: depositphotos/palinchak
Президента Соединенных Штатов Джо Байден официально уведомил конгресс США о намерении лишить Афганистан статуса одного из крупнейших союзников Вашингтона вне блока НАТО.
Соответствующее письмо, направленное лидерам обеих палат конгресса, опубликовала пресс-служба Белого дома. В обращении Байден сослался на Закон об иностранной помощи 1961 года, который позволяет прекратить сотрудничество со странами, правительства которых регулярно нарушают положения международного права.
Одним из крупнейших союзников вне НАТО Штаты признали Афганистан в июле 2012 года.
В прошлом году Байден объявил о своем решении завершить операцию в Афганистане. После этого боевики движения "Талибан" (признано террористическим и запрещено в РФ) ускорили наступление на ряде направлений.
Позже они объявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана. В этот же день президент республики Ашраф Гани сложил свои полномочия и покинул страну.
США объявили о завершении миссии в Афганистане
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