В Пентагоне подтвердили окончательный вывод войск США из Афганистана

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Глава Центрального командования Вооруженных сил Соединенных Штатов Кеннет Маккензи подтвердил, что силы США покинули Афганистан, завершив военную миссию в этой стране. Об этом сообщает ТАСС.

"Я сегодня здесь, чтобы объявить о завершении вывода наших войск из Афганистана и окончании военной операции по эвакуации американских граждан, граждан других стран, а также афганцев, находившихся в уязвимом положении. <...> С выводом войск завершается двадцатилетняя миссия", – сказал он на брифинге в Пентагоне.

Он отметил, что Вашингтон и его союзники в ходе эвакуации вывезли из страны более 123 тысяч гражданских лиц.

Также стало известно, что Соединенные Штаты больше не контролируют аэропорт Кабула. Об этом говорится в уведомлении Управления гражданской авиации США. По данным телеканала Aljazeera, аэропорт Кабула перешел под полный контроль запрещенного в России движения "Талибан".

Ранее журналист Newsweek со ссылкой на американского чиновника сообщил, что последний эвакуационный рейс вылетел из аэропорта афганской столицы вечером в понедельник, 30 августа.