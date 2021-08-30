В Пентагоне подтвердили окончательный вывод войск США из Афганистана

30 августа, 23:53
Фото: depositphotos/icholakov01
Глава Центрального командования Вооруженных сил Соединенных Штатов Кеннет Маккензи подтвердил, что силы США покинули Афганистан, завершив военную миссию в этой стране. Об этом сообщает ТАСС.
"Я сегодня здесь, чтобы объявить о завершении вывода наших войск из Афганистана и окончании военной операции по эвакуации американских граждан, граждан других стран, а также афганцев, находившихся в уязвимом положении. <...> С выводом войск завершается двадцатилетняя миссия", – сказал он на брифинге в Пентагоне.
Он отметил, что Вашингтон и его союзники в ходе эвакуации вывезли из страны более 123 тысяч гражданских лиц.
Также стало известно, что Соединенные Штаты больше не контролируют аэропорт Кабула. Об этом говорится в уведомлении Управления гражданской авиации США. По данным телеканала Aljazeera, аэропорт Кабула перешел под полный контроль запрещенного в России движения "Талибан".
Ранее журналист Newsweek со ссылкой на американского чиновника сообщил, что последний эвакуационный рейс вылетел из аэропорта афганской столицы вечером в понедельник, 30 августа.
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