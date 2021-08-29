Ракетный удар по Кабулу нанесли американские военные

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Фото: Khwaja Tawfiq Sediqi/AP/TAСС
Произошедший в воскресенье взрыв в Кабуле стал результатом ракетного удара американских ВС по автомобилю, который якобы перевозил взрывчатку и принадлежал боевикам "Вилаят Хорасан" (ответвления террористической организации "Исламское государство", запрещенной на территории РФ). Об этом говорится в заявлении центрального командования вооруженных сил США.
"Вооруженные силы США на правах самообороны совершили сегодня беспилотный авиаудар дальнего действия по транспортному средству в Кабуле, устранив угрозу для международного аэропорта имени Хамида Карзая со стороны "Вилаят Хорасан", – говорится в сообщении.
При этом в командовании отметили, что последовавшие за авиаударом вторичные взрывы свидетельствуют о том, что в автомобиле действительно находилась взрывчатка. Там также добавили, что не располагают данными о жертвах из числа гражданских, однако в настоящее время производится соответствующая оценка.
Ранее стало известно, что в результате взрыва в центре Кабула погибли два человека, женщина и ребенок, еще трое получили ранения. На тот момент очевидцы сообщали, что ракетный удар был нанесен по одному из жилых домов в районе Хаджи-Бугра, который находится рядом со взлетно-посадочной полосой воздушной гавани столицы Афганистана.
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