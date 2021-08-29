Женщина с ребенком погибли, и еще трое человек пострадали от взрыва в Кабуле

16:45
Фото: телеграм-канал "Muslimshirzad"
По меньшей мере два человека погибли, трое получили ранения в результате ракетного удара, который нанесли по одному из жилых домов в Кабуле. Об этом сообщает местное агентство "Ашвака" со ссылкой на заявления очевидцев.
По предварительным данным, жертвами взрыва стали женщина и ребенок.
Уточняется, что ракетный удар нанесли по дому в кабульском районе Хаджи-Бугра, который находится рядом со взлетно-посадочной полосой аэропорта. В настоящее время над этим районом в небо поднимаются густые клубы дыма.
15 августа движение "Талибан" объявило об установлении своего контроля над всей территорией Афганистана. В этот же день президент республики Ашраф Гани сообщил, что принял решение сложить свои полномочия и покинуть Афганистан, чтобы избежать кровопролития.
Ранее 29 августа президент США Джо Байден заявил, что новые атаки на аэропорт Кабула могут произойти в ближайшее время. По словам американского лидера, нападения могут произойти в ближайшие 24–36 часов.
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