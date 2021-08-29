Музыка и женщины-ведущие на радио и телевидении запрещены в афганской провинции

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В провинции Кандагар на юге Афганистана запретили транслировать музыку, а также работать в эфире женщинам-ведущим на радио и телевидении, сообщает агентство Pajhwok.

Уточняется, что такое распоряжение было отдано местным департаментом по вопросам культуры и информации.

Ситуация в Афганистане особенно осложнилась, когда 15 августа представители запрещенного в России террористического движения "Талибан" объявили об установлении своего контроля над всей территорией Афганистана, а также вошли в президентский дворец в Кабуле. После этого президент Ашраф Гани покинул страну.

29 августа телеканал Al Jazeera распространил информацию о том, что лидер радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) мулла Хибатулла Ахундзада присутствует на переговорах о новом афганском правительстве, которые проводятся в провинции Кандагар.

Ранее стало известно, что в течение недели талибы огласят полный состав правительства, которое они намереваются сформировать в Афганистане. Представитель движения сообщил, что в данный момент уже назначены губернаторы и начальники полиции в 33 провинциях страны из 34.

