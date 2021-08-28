В течение недели талибы объявят полный состав правительства – СМИ

28 августа, 20:08
Фото: ТАСС/AP Photo/Rahmat Gul
В течение недели движение "Талибан" (запрещено на территории РФ) огласит полный состав правительства, которое оно намеревается сформировать в Афганистане, передает агентство "Рейтер".
Представитель талибов сообщил, что в данный момент уже назначены губернаторы и начальники полиции в 33 провинциях страны из 34.
Первоначально отмечалось, что талибы призвали женщин принять участие в управлении Афганистаном. В настоящий момент, отвечая на вопрос агенства, представитель движения сообщил, что вопрос о вхождении женщин в состав правительства будет рассматриваться руководителями движения.
Ранее сообщалось, что лидеры радикального движения "Талибан", запрещенного на территории России, планируют создать совет, который встанет во главе Афганистана. В его состав войдут 12 человек.
28 августа стало известно, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудили развитие ситуации в Афганистане во время телефонных переговоров.
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