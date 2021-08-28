Джонсон и Меркель обсудили взаимодействие с новым Афганским правительством

17:32
Фото: ТАСС/EPA/ANDY RAIN / POOL
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудили развитие ситуации в Афганистане во время телефонных переговоров. Об этом сообщается в распространенном в субботу заявлении канцелярии главы британского правительства.
"Премьер-министр и канцлер согласились сотрудничать вместе с партнерами по Группе семи (G7) для создания дорожной карты в отношениях с любым новым афганским правительством. Эта тема обсуждалась на последней встрече лидеров G7. Премьер-министр подчеркнул, что признание [движения] "Талибан" (запрещено в РФ – Прим. ред.) и любое взаимодействие с ним будут зависеть от того, гарантируют ли они безопасный выезд из страны всем, кто хочет покинуть Афганистан, и будут ли они уважать права человека", – говорится в сообщении.
Кроме того, в нем отмечается, что Лондон и Берлин "согласились с необходимостью в ближайшие недели прикладывать все имеющиеся международные усилия во избежание гуманитарного кризиса в Афганистане".
15 августа талибы объявили об установлении своего контроля над всей территорией Афганистана. Боевики заняли президентский дворец в Кабуле. После этого президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну.
Ранее представители движения "Талибан" (запрещено в РФ) заявили, что жители Кабула должны за ближайшую неделю сдать им автомобили, оружие и боеприпасы, оставшиеся от правительственных сил. Талибы также уточнили, что будут принимать меры в отношении тех, у кого обнаружат правительственные автомобили и оружие после установленного срока.
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