Более 170 человек обратились в посольство РФ для возвращения из Афганистана

20:02
Фото: ТАСС/EPA/AKHTER GULFAM
Более 170 человек обратились в посольство России для возвращения из Афганистана. Об этом телеканалу "Звезда" рассказал посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов.
"Мы вывезли два дня назад людей. Собрали их около посольства, сделали пункты сбора, наладили профессиональную таможню и паспортный контроль. Делали все сами. На больших автобусах 360 человек были доставлены к трапу самолета. Сейчас мы формируем новый список. Уже больше 170 человек записались", – сообщил Жирнов.
Об эвакуации граждан России, стран ОДКБ и Украины, организованной по поручению президента РФ Владимира Путина, стало известно 25 августа. На четырех самолетах военно-транспортной авиации РФ из Афганистана вывезли более 500 человек.
Позже в эфире телеканала Москва 24 Жирнов сообщил, что все российские граждане, которые хотели покинуть территорию Афганистана, эвакуированы.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ еще не выработала позицию по приему мигрантов из Афганистана. По его словам, позиция на этот счет будет сформулирована по мере прояснения ситуации.
Вылеты эвакуационных рейсов возобновились из аэропорта Кабула
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