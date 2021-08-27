Более 170 человек обратились в посольство РФ для возвращения из Афганистана

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Более 170 человек обратились в посольство России для возвращения из Афганистана. Об этом телеканалу "Звезда" рассказал посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов.

"Мы вывезли два дня назад людей. Собрали их около посольства, сделали пункты сбора, наладили профессиональную таможню и паспортный контроль. Делали все сами. На больших автобусах 360 человек были доставлены к трапу самолета. Сейчас мы формируем новый список. Уже больше 170 человек записались", – сообщил Жирнов.

Об эвакуации граждан России, стран ОДКБ и Украины, организованной по поручению президента РФ Владимира Путина, стало известно 25 августа. На четырех самолетах военно-транспортной авиации РФ из Афганистана вывезли более 500 человек.

Позже в эфире телеканала Москва 24 Жирнов сообщил, что все российские граждане, которые хотели покинуть территорию Афганистана, эвакуированы.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ еще не выработала позицию по приему мигрантов из Афганистана. По его словам, позиция на этот счет будет сформулирована по мере прояснения ситуации.