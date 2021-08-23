Талибы назвали 31 августа "красной линией" для вывода войск США

12:44
Фото: AP Photo/Shekib Rahmani
США и Британия не получат дополнительное время для вывода войск из Афганистана, заявил представитель радикального движения "Талибан" (запрещено в России) Сухейл Шахин.
"Это красная черта. Президент США Джо Байден объявил, что 31 августа они выведут все вооруженные силы. Поэтому, если они продлят (присутствие), это будет означать, что они расширяют оккупацию, хотя в этом нет необходимости", – заявил он в интервью телеканалу Sky News.
Шахин добавил, что задержка эвакуации военных этих стран вызовет недоверие.
"Если они намерены продолжить оккупацию, это вызовет реакцию", – заявил он.
Ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил, что военные Соединенных Штатов не предвидели того, что падение правительства Афганистана и крах армии этой страны произойдет за 11 дней.
В апреле текущего года Байден объявил о своем решении завершить операцию в Афганистане. Она стала самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. После этого боевики движения "Талибан" ускорили наступление на ряде направлений.
15 августа талибы объявили об установлении своего контроля над всей территорией Афганистана.
В Москве отреагировали на слова Байдена о целях в Афганистане
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: