Талибы назвали 31 августа "красной линией" для вывода войск США

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США и Британия не получат дополнительное время для вывода войск из Афганистана, заявил представитель радикального движения "Талибан" (запрещено в России) Сухейл Шахин.

"Это красная черта. Президент США Джо Байден объявил, что 31 августа они выведут все вооруженные силы. Поэтому, если они продлят (присутствие), это будет означать, что они расширяют оккупацию, хотя в этом нет необходимости", – заявил он в интервью телеканалу Sky News.

Шахин добавил, что задержка эвакуации военных этих стран вызовет недоверие.

"Если они намерены продолжить оккупацию, это вызовет реакцию", – заявил он.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил, что военные Соединенных Штатов не предвидели того, что падение правительства Афганистана и крах армии этой страны произойдет за 11 дней.

В апреле текущего года Байден объявил о своем решении завершить операцию в Афганистане. Она стала самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. После этого боевики движения "Талибан" ускорили наступление на ряде направлений.

15 августа талибы объявили об установлении своего контроля над всей территорией Афганистана.