В Пентагоне заявили, что военные США не ожидали краха афганской армии за 11 дней

18 августа, 23:45
Фото: depositphotos/icholakov01
Военные Соединенных Штатов не предвидели того, что падение правительства Афганистана и крах армии этой страны произойдет за 11 дней. Об этом в среду, 18 августа, на брифинге в Пентагоне заявил министр обороны США Ллойд Остин.
"Ни я, ни кто-либо еще не ожидал, что армия такого размера рухнет в течение 11 дней", – приводит его слова РИА Новости.
Ранее о том, что ситуация в Афганистане развивалась стремительнее, чем ожидали в Вашингтоне, заявил американский лидер Джо Байден. Он также добавил, что дальнейшее пребывание сил США в Афганистане грозило бы потерями, а отказ от вывода войск означал бы эскалацию конфликта, из-за которого пострадали бы тысячи военных.
В апреле текущего года Байден объявил о своем решении завершить операцию в Афганистане. Она стала самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. После этого боевики запрещенного в России террористического движения "Талибан" ускорили наступление на ряде направлений.
В воскресенье, 15 августа, талибы объявили об установлении своего контроля над всей территорией Афганистана.
В Афганистане талибы обстреливают людей, которые пытаются попасть в аэропорт
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