Рейтинг Байдена упал до минимума после прихода талибов к власти в Афганистане

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Рейтинг одобрения деятельности президента США Джо Байдена снизился до минимальных 46 процентов после прихода к власти движения "Талибан" (запрещено в РФ) в Афганистане. Оценка работы стала самой низкой за все время его пребывания на посту, следует из данных совместного опроса агентства Reuters и социологической службы Ipsos.

Отмечается, что неделю назад, до захвата талибами власти, рейтинг поддержки Джо Байдена уже падал на семь процентных пунктов. Ранее о его работе положительно отзывалось 53 процента американцев.

Reuters отмечает, что рейтинг Байдена на фоне ситуации в Афганистане оказался ниже, чем у экс-президента Джорджа Буша, при котором США ввели войска.

Социологическая служба Ipsos в отдельном опросе отмечает, что 75 процентов американцев поддерживают отправку дополнительных военных в Афганистан для обеспечения безопасности ключевых объектов до завершения вывода войск США. Примерно столько же опрошенных поддерживает эвакуацию афганцев, которые помогали американским военным.

15 августа запрещенное в России террористическое движение "Талибан" объявило об установлении своего контроля над всей территорией Афганистана. Боевики заняли президентский дворец в Кабуле. После этого президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну.