Трамп назвал итоги вывода войск США из Афганистана большим унижением

Фото: depositphotos/Bumble-Dee

Вывод войск из Афганистана под руководством президента США Джо Байдена стало для Соединенных Штатов самым большим унижением, считает бывший американский лидер Дональд Трамп.

По его мнению, теперь для Вашингтона настали "ужасные времена".

"Мне кажется, что за все годы наша страна ни разу не подвергалась подобному унижению. <...> Не знаю, военное ли это поражение или психологическое, но ничего подобного этому раньше не происходило. <...> Наблюдая за происходящим, китайцы испытывают радость и смеются над нами. Это самое большое унижение в истории нашей страны", – приводит слова Трампа ТАСС.

Экс-президент США также предположил, что порядка 40 тысяч американцев, покидающих Афганистан, могут оказаться в заложниках у талибов (запрещенное в России террористическое движение "Талибан").

Кроме того, он считает, что из-за неорганизованного выхода Соединенных Штатов Россия и Китай получат доступ к оставленной американцами технике.

Ранее Трамп назвал действия Байдена в Афганистане "одним из величайших поражений" в истории США. Он также заявил, что на фоне этих событий действующий американский лидер должен уйти в отставку.

Сам Байден ранее заявил, что не сожалеет о решении вывести войска из республики и считает, что силы безопасности Афганистана должны сами сражаться за свою страну.

В свою очередь, глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что де-факто выводом своих войск из Афганистана Соединенные Штаты продемонстрировали безрезультатность 20-летнего военного вмешательства. Министр иностранных дел России также отметил, что миссия США в Афганистане провалилась и это все понимают.