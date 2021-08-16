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В мире

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Трамп назвал действия Байдена в Афганистане "одним из величайших поражений" в истории США

за рубежом

Фото: depositphotos/BrandonSeidel

Действия президента Соединенных Штатов Джо Байдена в Афганистане войдут в историю как одно из величайших поражений, считает бывший лидер США Дональд Трамп.

"То, что Джо Байден сделал с Афганистаном – легендарно. Это станет одним из величайших поражений в истории", – приводит его слова ТАСС.

В воскресенье, 15 августа, стало известно, что Соединенные Штаты приступили к эвакуации сотрудников своего посольства в Кабуле.

Позже телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что в этот день были вывезены 500 сотрудников американского диппредставительства, еще 4 тысячи ожидают своей очереди.

Накануне Байден объявил, что разместит в Афганистане до пяти тысяч военных для обеспечения безопасности эвакуации дипломатов из страны.

Ранее представители признанного террористическим и запрещенного на территории России движения "Талибан" объявили об установлении своего контроля над всей территорией Афганистана, а также вошли в президентский дворец в Кабуле.

После этого президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну.

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