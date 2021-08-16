Президент Афганистана объяснил свое решение уйти в отставку

00:20
Фото: AP Photo/Susan Walsh
Президент Афганистана Аштраф Гани сообщил, что принял решение сложить свои полномочия и покинуть страну, чтобы избежать кровопролития.
Он также подчеркнул, что ответственность за "собственность и самосохранение народа" теперь несут представители запрещенной в России террористической организации "Талибан".
"Талибы дали четко понять, что готовы совершить кровавое нападение на Кабул и его жителей, чтобы изгнать меня. Чтобы предотвратить кровопролитие, я принял решение уехать. <...> Талибы выиграли с оружием в руках и теперь несут ответственность за честь, собственность и самосохранение своих соотечественников", – написал он на своей странице в Facebook.
Также Гани отметил, что "никогда в истории сила не давала никому легитимности".
Позднее генсек ООН Антониу Гутерриш призвал все стороны в Афганистане соблюдать международное и гуманитарное право, а также права и свободы населения.
"Конфликт вынуждает сотни тысяч людей покидать свои дома. Продолжают поступать сообщения о серьезных нарушениях прав человека в общинах, наиболее пострадавших в ходе боевых действий", – приводит его слова ТАСС.
В воскресенье, 15 августа, талибы объявили об установлении своего контроля над всей территорией Афганистана, а также вошли в президентский дворец в Кабуле.
По данным телеканала CNN, в столицу боевики вошли мирно. По словам представителя движения Забиуллы Муджахида, талибы получили просьбу войти в Кабул. В эфире телеканала Tolo News он также заявил, что они будут держать ситуацию с безопасностью города под контролем.
После этого президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну.
С понедельника спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов будет контактировать по телефону с талибами.
В столице Афганистана остаются сотрудники НАТО. По словам представителя альянса, оказывается поддержка работы аэропорта Кабула, который находится в окружении боевиков.
Специалист рассказал, отразятся ли на РФ военные действия в Афганистане
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: