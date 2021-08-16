Президент Афганистана объяснил свое решение уйти в отставку

Фото: AP Photo/Susan Walsh

Президент Афганистана Аштраф Гани сообщил, что принял решение сложить свои полномочия и покинуть страну, чтобы избежать кровопролития.

Он также подчеркнул, что ответственность за "собственность и самосохранение народа" теперь несут представители запрещенной в России террористической организации "Талибан".

"Талибы дали четко понять, что готовы совершить кровавое нападение на Кабул и его жителей, чтобы изгнать меня. Чтобы предотвратить кровопролитие, я принял решение уехать. <...> Талибы выиграли с оружием в руках и теперь несут ответственность за честь, собственность и самосохранение своих соотечественников", – написал он на своей странице в Facebook.

Также Гани отметил, что "никогда в истории сила не давала никому легитимности".

Позднее генсек ООН Антониу Гутерриш призвал все стороны в Афганистане соблюдать международное и гуманитарное право, а также права и свободы населения.

"Конфликт вынуждает сотни тысяч людей покидать свои дома. Продолжают поступать сообщения о серьезных нарушениях прав человека в общинах, наиболее пострадавших в ходе боевых действий", – приводит его слова ТАСС.

В воскресенье, 15 августа, талибы объявили об установлении своего контроля над всей территорией Афганистана, а также вошли в президентский дворец в Кабуле.

По данным телеканала CNN, в столицу боевики вошли мирно. По словам представителя движения Забиуллы Муджахида, талибы получили просьбу войти в Кабул. В эфире телеканала Tolo News он также заявил, что они будут держать ситуацию с безопасностью города под контролем.

После этого президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну.

С понедельника спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов будет контактировать по телефону с талибами.

В столице Афганистана остаются сотрудники НАТО. По словам представителя альянса, оказывается поддержка работы аэропорта Кабула, который находится в окружении боевиков.