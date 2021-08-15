Сотрудники НАТО не покидают столицу Афганистана

Фото: Depositphotos/borkus



Сотрудники НАТО остаются в столице Афганистана, сообщает агентство "Рейтер" со ссылкой на представителя организации.

"Безопасность наших сотрудников крайне важна, и мы продолжаем приспосабливаться по мере необходимости. Мы поддерживаем усилия Афганистана по поиску политического решения конфликта, которое в настоящий момент необходимо как никогда", – объяснил он.

По словам представителя альянса, НАТО оказывает поддержку работе аэропорта Кабула, который находится в окружении боевиков радикального движения "Талибан" (признано террористическим и запрещено в РФ).

"НАТО постоянно оценивает ситуацию в Афганистане", – источник.

После вывода основной части войск США и НАТО из Афганистана движение "Талибан" начало масштабную операцию по установлению контроля над страной. Утром 15 августа представители радикалов перешли в наступление по всем направлениям на Кабул.

По данным телеканала Al-Arabiya, бывший министр внутренних дел страны Ахмад Джалали принял на себя обязанности главы переходной власти в стране. Исполняющий обязанности министра внутренних дел Афганистана Абдул Саттар Мирзаквал сообщил телеканалу TOLO News, что "Кабул не подвергнется нападению, переход власти пройдет мирным путем".

Ранее президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Об этом рассказали в эфире афганского телеканала "Толо ньюс". Кроме того, данную информацию подтвердили и на телеканале "Аль-Арабия". До этого медиагруппа "Азия - Плюс" сообщила, что Гани направился в Таджикистан.

