Талибы заявили, что иностранцы в Кабуле должны либо уехать, либо пройти регистрацию

14:31
Фото: AP Photo/Rahmat Gul
Движение "Талибан" (террористическая организация, запрещена в РФ) считает, что иностранцы, находящиеся в Кабуле, должны либо уехать, либо зарегистрироваться у новых органов власти, сообщает телеканал Al-Arabiya со ссылкой на представителя талибов.
Он объяснил, что пройти регистрацию иностранным гражданам придется у администраторов из числа талибов, как только такие должности будут введены.
Эти заявления прозвучали на фоне ранее начавшейся эвакуации американского посольства из Кабула.
В свою очередь агентство Associated Press сообщило, что ФРГ направило военный самолет для эвакуации своих дипломатов в понедельник. Вместе с ними из Кабула будут вывозить и афганский персонал, работавший на посольство ФРГ.
Источник от властей ФРГ заявил агентству, что процесс безопасным сделают десантники. Вывозимых лиц доставят в Центральную Азию, а оттуда отвезут домой.
Ранее Папа Римский Франциск заявил, что его беспокоит ситуация, сложившаяся в Афганистане, и призвал к мирному решению конфликта во благо местных жителей. Он попросил молиться молиться вместе с ним за мир и обретение решений за столом переговоров, без оружия.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: