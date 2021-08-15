Талибы заявили, что иностранцы в Кабуле должны либо уехать, либо пройти регистрацию

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Движение "Талибан" (террористическая организация, запрещена в РФ) считает, что иностранцы, находящиеся в Кабуле, должны либо уехать, либо зарегистрироваться у новых органов власти, сообщает телеканал Al-Arabiya со ссылкой на представителя талибов.

Он объяснил, что пройти регистрацию иностранным гражданам придется у администраторов из числа талибов, как только такие должности будут введены.

Эти заявления прозвучали на фоне ранее начавшейся эвакуации американского посольства из Кабула.

В свою очередь агентство Associated Press сообщило, что ФРГ направило военный самолет для эвакуации своих дипломатов в понедельник. Вместе с ними из Кабула будут вывозить и афганский персонал, работавший на посольство ФРГ.

Источник от властей ФРГ заявил агентству, что процесс безопасным сделают десантники. Вывозимых лиц доставят в Центральную Азию, а оттуда отвезут домой.

Ранее Папа Римский Франциск заявил, что его беспокоит ситуация, сложившаяся в Афганистане, и призвал к мирному решению конфликта во благо местных жителей. Он попросил молиться молиться вместе с ним за мир и обретение решений за столом переговоров, без оружия.

