Папа Римский выразил обеспокоенность происходящим в Афганистане

13:59
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Папа Римский Франциск заявил, что его беспокоит ситуация, сложившаяся в Афганистане, и призвал к мирному решению конфликта во благо местных жителей, сообщает ТАСС.
"Выражаю глубокую обеспокоенность ситуацией в Афганистане. Прошу вас молиться со мной за мир и обретение решений за столом переговоров, без оружия. Только так измученное население этой страны сможет вернуться к нормальной и безопасной жизни", – сказал Франциск верующими на площади Святого Петра после традиционной воскресной проповеди.
Кроме того, глава Римско-католической церкви выразил соболезнования по поводу землетрясения в Гаити, отметив свою духовную близость пострадавшему населению.
Ранее движение "Талибан" (террористическая организация, запрещена в РФ) объявило об установлении своего контроля над всей территорией Афганистана. Передача власти талибам в Афганистане пройдет в президентском дворце в Кабуле 15 августа.
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