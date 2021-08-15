В Афганистане 15 августа пройдет передача власти в президентском дворце Кабула

13:00
Фото: AP Photo/Rahmat Gul
Передача власти в Афганистане пройдет в президентском дворце в Кабуле 15 августа, сообщает телеканал Al-Arabiya.
По данным телеканала, в ближайшие часы президент Ашраф Гани сложит себя полномочия, передача власти администрации переходного периода "пройдет сегодня в президентском дворце в столице страны".
Некоторое время назад исполняющий обязанности министра внутренних дел Афганистана Абдул Саттар Мирзаквал сообщил телеканалу TOLO News, что "Кабул не подвергнется нападению, переход власти пройдет мирным путем".
Ранее боевики движения "Талибан" (террористическая организация, запрещена в РФ) начали входить в афганскую столицу Кабул со всех направлений. По данным афганских властей, отряды талибов уже заняли окраины города. Сами талибы распространили официальное заявление, в котором утверждают, что намерены овладеть Кабулом исключительно мирным путем.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: