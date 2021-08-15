В Афганистане 15 августа пройдет передача власти в президентском дворце Кабула

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Передача власти в Афганистане пройдет в президентском дворце в Кабуле 15 августа, сообщает телеканал Al-Arabiya.

По данным телеканала, в ближайшие часы президент Ашраф Гани сложит себя полномочия, передача власти администрации переходного периода "пройдет сегодня в президентском дворце в столице страны".

Некоторое время назад исполняющий обязанности министра внутренних дел Афганистана Абдул Саттар Мирзаквал сообщил телеканалу TOLO News, что "Кабул не подвергнется нападению, переход власти пройдет мирным путем".

Ранее боевики движения "Талибан" (террористическая организация, запрещена в РФ) начали входить в афганскую столицу Кабул со всех направлений. По данным афганских властей, отряды талибов уже заняли окраины города. Сами талибы распространили официальное заявление, в котором утверждают, что намерены овладеть Кабулом исключительно мирным путем.

