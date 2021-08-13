В ООН заявили о критической ситуации в Афганистане

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сообщил об ухудшении ситуации в Афганистане.

"Афганистан выходит из-под контроля", – отметил он.

По словам Гутерриша, в результате боевых действий только в прошлом месяце были убиты или ранены более 1 тысячи человек. Покинуть свои дома была вынуждена 241 тысяча человек.

Он считает, что международное сообщество должно послать радикальному движению "Талибан" (запрещено в РФ) сигнал о недопустимости силового захвата власти. По его мнению, это может привести только к затяжной гражданской войне или полной изоляции Афганистана.

"Я призываю "Талибан" немедленно прекратить наступление и приступить к честным переговорам в интересах Афганистана и его народа", – заявил Гутерриш.

Накануне боевики объявили о захвате города Калайи-Нау на северо-западе Афганистана. Также талибы сообщали о взятии под контроль еще четырех крупных городов страны – Таринкота, Герата, Газни и Кандагара.

До этого талибы захватили 12 провинций. 8 августа представитель движения Забиулла Муджахед заявил, что под контроль взят административный центр Тахара город Талукан на северо-востоке Афганистана.