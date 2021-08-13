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09:56

Канада направит спецназ для эвакуации своего посольства в Афганистане – СМИ

за рубежом

Фото: AP Photo/Hamed Sarfarazi

Канадские власти направят в Афганистан силы специального назначения для охраны своего посольства в Кабуле на время эвакуации сотрудников. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на источники.

Спецназ будет охранять здание дипмиссии вплоть до его закрытия после окончания эвакуации персонала. Данных о численности направляемых в Кабул войск не приводится.

Решение о сокращении числа сотрудников посольства в Кабуле также приняли власти Соединенных Штатов. Обеспечивать безопасность их эвакуации будут американские военные, которые прибудут в Афганистан в количестве около 3 тысяч человек.

Накануне боевики признанного террористическим и запрещенного на территории России движения "Талибан" объявили о захвате города Калайи-Нау на северо-западе Афганистана. Также талибы сообщали о взятии под контроль еще четырех крупных городов страны – Таринкота, Герата, Газни и Кандагара.

До этого талибы захватили 12 провинций. 8 августа представитель движения Забиулла Муджахед заявил, что под контроль взят административный центр Тахара город Талукан на северо-востоке Афганистана.

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