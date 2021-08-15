В Афганистане талибы взяли под контроль город Джелалабад – СМИ

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Запрещенная в России террористическая организация "Талибан" взяла под свой контроль пятый по численности населения город Афганистана – Джелалабад. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на находящегося в городе афганского чиновника.

По его словам, городские власти добровольно сдали город боевикам.

"В Джелалабаде сейчас не происходят столкновения, потому что губернатор сдался талибам", – рассказал чиновник.

Он пояснил, что такое решение было принято, чтобы сохранить жизни мирных жителей.

Накануне талибы взяли под свой контроль город Мазари-Шариф, который является административным центром провинции Балх в Афганистане. По известным данным, правительственная армия сдала город без боя и пустилась в бегство, однако небольшие столкновения продолжаются в окрестностях города.

Ранее "Талибан" заявил о захвате города Шаран на юго-востоке страны. Представитель группировки Забиулла Муджахид написал в своих соцсетях, что боевики взяли под контроль здание губернаторской администрации, полицейский участок и другие государственные учреждения.